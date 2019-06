Empresario árabe se lució con los colores de la 'bicolor' y señaló que Perú se encuentra en su corazón

Síguenos en Facebook

El empresario árabe Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak no deja de sorprender a los peruanos por sus buenas acciones y el gran amor que siempre profesa por Perú.

En una reciente publicación en su cuenta de Instragram Yaqoob Yusuf compartió fotos vistiendo la camiseta peruana y en compañía del niño Víctor Martín, quien se hizo conocido en todo el país debido a que realizaba sus tareas bajo la luz de un poste publico el distrito de Moche, región La Libertad.

"There are many countries in the world, but only one Peru! Hay muchos países en el mundo, pero sólo un Perú! PERÚ Está En Mi Corazón", fue la descripción con la que compartió las instantáneas.

Como se puede observar, el empresario árabe posa con varios jóvenes con quienes habría compartido una tarde de 'pichanga' y compañerismo.

Incluso, la camiseta de la selección peruana con la que posa el empresario árabe se encuentra personalizada con su nombre "Jacob", sin duda un gesto que refuerza el amor que profesa por nuestro país.