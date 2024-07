Los principales líderes empresariales del emporio comercial de Gamarra exigen que tras 30 años de concesión, la administración del Parque Cánepa retorne a la Municipalidad de La Victoria, a fin que los alquileres que se cobran permitan a la comuna ejecutar proyectos de inversión en favor de los gamarrinos y victorianos.

“El contrato establecía un pago mensual de US$ 7 mil por parte del concesionario a la municipalidad, lo que significa que en 30 años han pagado apenas US$ 2 millones 520 mil, pero en alquileres de más de 385 stands a un promedio de US$ 1000, facturan más de S/ 1 millón mensuales, lo que en este tiempo, suma S/ 400 millones.

Esto significa que en 30 años una sola familia se ha hecho millonaria en perjuicio de toda la comuna que necesita recursos para proyectos de inversión”, advirtió Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú (AEGP).

Los representantes empresariales presentes estimaron que con los más de S/ 400 millones que la municipalidad no recibió en estos 30 años se pudo haber invertido en mejorar la transitabilidad de los vecinos victorianos con la pavimentación de aprox. 105 km de vías o 4.5 km de teleféricos. Así también, refieren que se hubiera podido invertir en la educación y salud de los niños y personas vulnerables, al construir 19 colegios emblemáticos o 2 hospitales tipo 2 y así obras en seguridad ciudadana, parques, áreas verdes y demás.

Asimismo, criticaron la propuesta de renovación del contrato que plantea la actual concesión. “Quieren quedarse y para eso proponen subir el alquiler mensual a US$ 30 mil, pero a cambio quieren construir un centro comercial espejo en el Parque del Migrante, el único pulmón que nos queda a los gamarrinos, hacer un corredor vial en la Av. Huánuco y poner stand comerciales que ellos mismos alquilarían, en otras palabras, quieren hacerse más millonarios y pagar una miseria a la municipalidad, a los victorianos”, dijo Saldaña Ramos.

DESPUÉS. El Parque Cánepa luce con nuevo rostro. (Renzo Salazar/Perú21)

Rechazan el laudo arbitral

En otro momento, se rechazó el laudo arbitral que otorga 3 años más a la administración actual para que “se pongan de acuerdo” con la municipalidad.

“Entendemos que el árbitro ha sido sorprendido por los falsos argumentos de quienes desean perpetrarse y seguir haciéndose millonarios en perjuicio de 150 mil victorianos, Lo concreto es que la Municipalidad de La Victoria, como dueña de la infraestructura, ya ha manifestado por todos los medios que no desea renovar el contrato y está en todo du derecho, este laudo haría que los victorianos, en los próximos 3 años, dejemos de recibir S/ 41 millones”, añadió la presidenta de la AEGP.

De esta manera, empresarios y vecinos de Gamarra exigieron que la actual administración se retire este 21 de julio y se inicie un nuevo proceso bajo la administración de la Municipalidad en beneficio del distrito.

