7 de 8

“Y en el caso de los adultos mayores de 80, que les toca segunda dosis y que les toca hoy, si por una u otra razón no pueden llegar que no se preocupen pueden llegar mañana o el día que puedan. No se preocupen. Hay un margen para que se les pueda vacunar y tenga efectividad para lo que todos queremos que es la protección mayor que es la vacuna. Van con su cartilla y serán vacunados”, agregó. (Foto: César Bueno @photo.gec)