Escolar de 15 años hallada muerta en la Costa Verde estaba embarazada (VIDEO)

La escolar de 15 años que fue hallada sin vida en la Costa Verde, a la altura de la playa Marbella en el distrito de Magdalena, habría estado embarazada, según reveló su hermano a América Noticias.

“El día miércoles mi hermana le sale diciendo a su enamorado que estaba gestando, pero para esto sus familiares del chico vienen para conversar con mi mamá. Viene el señor, vienen sus hermanas y el chico. Han estado conversando y discutiendo”, expresó al mencionado medio.

Esta mañana, una reportera de América Noticias que entrevistó al pariente de la menor, que cursaba el tercer grado de secundaria, informó que la familia del joven que embarazó a la estudiante le habría pedido a los padres de la colegiala que abortaran al bebé.

El hermano de la escolar contó que la adolescente no llegó a su colegio y que encontró al enamorado de la menor, quien negó haberla visto, pero que le contó que recibió un mensaje de texto diciendo que ella estaba perdida en la Costa Verde.

“(Me dijo) ‘pero tu hermana me sale escribiendo que está perdida por la Costa Verde’, y le digo ¿por qué no me has avisado a la hora que te han escrito?’ Se quedó callado”, manifestó.

Por ahora, las circunstancias del hecho está en plena investigación por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). El hermano de la menor pide que se revisen las cámaras de seguridad para ver si su hermana estaba sola o acompañada.

"Ayer mi padre ha ido a recoger el cuerpo, que sale con múltiples contusiones, no le dijeron nada más. No sabemos qué pasó, si hay algo más", contó.

Como se recuerda, ayer una estudiante fue encontrada muerta al pie del acantilado de la Costa Verde. La menor había sido reportada como desaparecida, en la tarde del sábado, por su padre. La escolar estaba con su buzo de colegio, zapatillas blancas, polo negro y con una mochila de colegio.