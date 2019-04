Especialista de bomberos explica porqué incendio en catedral de Notre Dame fue tan difícil de controlar

Síguenos en Facebook

Un despavorido incendio arrasó con gran parte de la catedral de Notre Dame en París (Francia) y muchos fuimos testigos que con el paso de las horas era complicado para los bomberos parisinos controlar el fuego.

Ante el lamentable incendio de un monumento histórico, Correo se comunicó con el especialista en investigación de Incendios del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, Jorge Vera Corrales, para entender las razones por las que fue tan difícil controlar el fuego de la catedral.

"Hay incendios que alcanzan tal magnitud, tan tamaño que no hay capacidad técnica ni humana en el mundo que lo pueda apagar. Lo que va a suceder es que el fuego va a terminar de consumir todos los elementos combustibles en la iglesia, va a carbonizar toda la manera y ahí solito se va a pagar", sostuvo el especialista.

Asimismo, destacó la labor que vienen realizando los bomberos en Francia. "Ellos (los bomberos) están muy bien equipados y tienen muy buena preparación sin embargo los chorros de agua no le hacen absolutamente nada al fuego porque este ha alcanzado un dinamismo, una fuerza en la que ya no hay capacidad técnica ni humana que pueda apagarlo".

Jorge Vera sostuvo que la razón por la que el incendio se propagó a tal magnitud se debe al material del que esta hecha la catedral, además precisó que no solo el contenedor (la catedral de Notre Dame) se estaba incendiando, sino también el contenido que se puede encontrar en la iglesia. "Todo es combustible", aseveró.

"Por ejemplo, en Perú nuestras casas son de ladrillo y concreto, y lo que se incendia son los contenidos, no el contenedor", explicó. "En el caso de Notre Dame, tanto la edificación como el contenido se ha consumido", precisó.

No obstante, el especialista manifestó que cuando se incendian monumentos históricos, el daño es irreparable. "Ya no se va a poder reconstruir con madera del año mil, ya no van a poder reconstruirlo tal como era, van a construir algo similar".

Consultado sobre cuál podría haber sido la causa por la que se inició el incendio, Jorge Vera precisó que se debe tener en cuenta y debe plantearse la hipótesis de que se han estado realizando trabajos de remodelación dentro de la catedral.

"Son varias las hipótesis que hay y que se deberán plantear. Una hipótesis que podría y debería plantearse es que se están haciendo trabajos de remodelación y ello implica la realización de trabajos en caliente, de soldadura. Estos trabajos en caliente son peligrosos, ya que son la causa principal de incendios que se producen a nivel industrial, a nivel de almacenes, son por trabajos de soldadura. El trabajo de soldadura es muy peligroso si se realiza en un lugar no asignado, no habitual", aseveró.