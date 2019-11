"Estando la Policía no hicieron nada": Testimonio de esposa de anciano que falleció tras ser agredido por venezolano

La esposa del anciano, identificado como Mitdonio Dioses Silva, quien falleció días después tras ser agredido por un venezolano llamado Nicolás Jesús Palomo contó que la Policía, estando presente cuando la víctima estaba tendida en el suelo, no procedió con la captura del extranjero.

"Quiero que haya justicia porque es una vida que se ha ido. No sé por qué estando la Policía, los bomberos, había bastante gente, y lo veían ahí tirado en la vereda, no hicieron nada. Él no podía levantarse, estaba todo ensangrentado", dijo la mujer a América Noticias.

Según la fémina, el hombre de la tercera edad había bajado de su departamento para recoger a su gatita y al regresar cerró la puerta que da a la calle. Esta última acción habría enfurecido al venezolano que estaba bebiendo licor con sus amigos.

"Cuando él se estaba recuperando, él dice que fue a subir a su gatita porque se le había bajado. Entonces agarró a la gatita, subió y cerró la puerta. La persona que lo ha golpeado, al ver que él cerró la puerta y no abría ha roto la luna y se ha metido por ahí. Adentro lo ha agarrado y lo ha golpeado porque ahí está la sangre", manifestó.

Al día siguiente de la agresión, Nicolás Jesús Palomo le pidió disculpas a la esposa del anciano y ella lo rechazó. "Sí, bajó a pedirme disculpas. Le digo: señor, a mí no tiene por qué pedirme disculpas, al que le te tiene que pedir es al que usted casi ha matado", indicó.