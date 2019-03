​Facebook: graban a policía que habría agredido a su pareja en cochera pero la mujer sale en su defensa (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un indignado usuario de Facebook ha hecho una grave denuncia contra un efectivo policial luego de que, según su versión, este habría agredido físicamente a su pareja, pero la mujer lo negó todo y salió en defensa del presunto agresor.

A través de Facebook, un joven ha denunciado a un efectivo policial quien vistiendo el uniforme de la institución habría golpeado a su pareja. Este trabajaría en la comisaría PNP de la Dirove, en Barrios Altos.

Así lo narró José Pérez a través de su Facebook: "Hoy 17 de marzo, hace 20 min, veo que un policía de La Dirove estaba golpeando a su mujer... hasta ahí, estaba en duda si meterme o no, él es policía, no sabía si tenía revólver, yo en sayonaras, él en botas de acero.. yo tenía las de perder", escribió el joven, quien tras esto detalla la presunta agresión: "Pero cuando veo que la comienza a arrastrar, y entra a mi cochera... es donde decido meterme. Entre mentadas de madre, empujones y demás, el tipo reacciona y se aleja cobardemente. Obviamente todo esto no está filmado porque yo estaba solo. Lo que me sorprende, es la actitud de 'su mujer', que al defenderla me dijo: 'No me está golpeando'".

En la grabación que publicó en Facebook se puede ver que intenta encarar al hombre, pero pese a lo que habría ocurrido, la mujer sale en defensa del policía y dice: "No lo filme, es mi esposo", y con esto explica que "Me vas a perjudicar a mí económicamente".

Lo más indignante es que el joven que habría visto la agresión le dice que la estuvo golpeando, lo que la mujer niega: "No me está pegando", se le escucha decir.

En un segundo video, se puede ver a la mujer acercarse hasta el vehículo del joven dándole un mensaje.

Mira los videos aquí de joven que enfrenta a policía que habría agredido a su pareja en cochera