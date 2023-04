Fallece sereno de Surco que fue baleado en la cabeza por delincuente.

El miembro de serenazgo de Surco, Luis Manrique Pizarro, falleció tras ser gravemente herido al querer intervenir a un delincuente el último viernes.

La noticia fue confirmada por el alcalde del distrito, Carlos Bruce, y exigió que se brinden las facilidades para que los serenos porten armas no letales para enfrentar la delincuencia.

“Ocurrió algo que no sé por qué no creíamos que iba a pasar, pero finalmente Luis Manrique nos ha dejado. Se ha convertido en un héroe para todos los surcanos. Él no dudó en poner en riesgo su vida, para evitar que un facineroso perpetrara un asalto y en ese afán perdió la vida, porque lamentablemente, el Estado le prohibió tener un palo en la mano para enfrentar a los delincuentes”, manifestó el alcalde.

Nos negábamos a creer lo que finalmente pasó. Luis Manrique es a partir de hoy un héroe para todos los súrcanos. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Estará siempre presente entre nosotros y no descansaremos hasta capturar y castigar al responsable. pic.twitter.com/LPlqlkdbY5 — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) April 16, 2023

Fue herido en la cabeza

Luis Manrique Pizarro, sereno de la Municipalidad de Surco, resultó gravemente herido tras ser baleado en la cabeza por un ladrón en la cuadra 2 en la Av. Monte de Los Olivos.

De acuerdo a Latina, un patrullero de serenazgo venía siguiendo al ladrón desde Monterrico, donde le habría robado el celular a un conductor.

El hampón se estacionó entre dos minimarkets al verse acorralado. En las imágenes se ve que el trabajador edil baja de la unidad y se abalanza sobre el delincuente, quien saca su arma y le dispara a la altura de la cabeza.

Según el matinal, el hampón arrastró el cuerpo del hombre herido y lo dejó en la vía, mientras amenazaba a los otros serenos con su arma de fuego, logrando finalmente escapar.

Luis Manrique Pizarro tenía 55 años y era natural de Amazonas. Desde hace 20 años trabajaba en el área de Seguridad Ciudadana de Surco.

Por otro lado, aún se desconoce la identidad del delincuente, pero se tiene registro de él minutos antes de atacar al sereno en el que se lo aprecia, al promediar las 10 y 9 de la mañana sobre la motocicleta, con la misma ropa y lleva también la misma mochila intentando robar una camioneta.

¡Triste noticia! El sereno que quiso intervenir a un delincuente venezolano que huía de un robo en Surco acaba de perder la vida tras recibir dos disparos.