El XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026 se desarrolló este fin de semana en la Base Aérea Las Palmas con una amplia participación de público. La jornada permitió que la ciudadanía se acerque a las actividades y funciones que cumple la Fuerza Aérea del Perú en el país.

El evento convocó a más de 100 mil personas que acudieron junto a sus familias a lo largo del día. La actividad se consolidó como un espacio donde los asistentes pudieron conocer de manera directa el trabajo institucional.

✈️🇵🇪 El cielo nos unió



Cientos de familias llegaron a la Base Aérea Las Palmas para vivir algo más que un espectáculo: un momento para compartir, emocionarse y mirar al cielo con orgullo. pic.twitter.com/kaP5pWeyBf — Mindef Perú (@MindefPeru) April 26, 2026

Demostraciones aéreas

Durante el festival se realizaron exhibiciones en el aire que reflejaron el nivel de preparación del personal. Estas incluyeron maniobras acrobáticas, presentación de aeronaves y simulaciones de operaciones.

Las actividades estuvieron orientadas a mostrar distintos escenarios de intervención que forman parte de sus funciones. De esta manera, el público pudo observar cómo se desarrollan estas acciones en situaciones reales.

Uno de los momentos centrales fue la demostración de paracaidismo militar ante los asistentes. También se presentaron ejercicios de búsqueda y rescate que evidenciaron la preparación del personal frente a emergencias.

Estas actividades generaron atención entre el público presente en el recinto. Asimismo, permitieron dar a conocer el rol que cumple la institución en apoyo a la población.

El evento incluyó una muestra de equipos utilizados en operaciones aéreas y de rescate. Los asistentes tuvieron acceso a estos implementos para conocer su funcionamiento y utilidad.

Esta exhibición facilitó una comprensión más detallada de las tareas que realiza la institución. También permitió observar la tecnología empleada en sus intervenciones.

Con la realización de este festival, el sector Defensa impulsó un espacio de acercamiento con la población. Estas actividades buscan promover el conocimiento sobre el ámbito aeroespacial en el país.

Además, se busca difundir las capacidades operativas de la institución entre los ciudadanos. Este tipo de iniciativas forman parte de las estrategias para fortalecer la relación con la sociedad.