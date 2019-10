Fiscalizador quedó herido tras enfrentamiento con mototaxistas de San Juan de Miraflores

Síguenos en Facebook

Un fiscalizador de la Municipalidad de Surco quedó herido durante un enfrentamiento con mototaxistas informales de San Juan de Miraflores. El hecho ocurrió esta mañana frente al parque Reporteros Gráficos, cerca a la avenida Paseo de la República, en Surco.

Mediante un comunicado, la comuna explicó que, como parte de una operación de fiscalización, los trabajadores procedieron a retirar a los informales de la avenida Saco Oliveros donde pretendían crear un paradero informal.

Entonces, el conductor de un mototaxi intervenido dio aviso a sus compañeros y se produjo el enfrentamiento con los trabajadores municipales. Producto de la gresca, un fiscalizador resultó herido debido a que una llanta pasó encima de su pie izquierdo.

“Me siento adolorido. Me duele bastante el pie y tengo dificultad para caminar”, contó el afectado, quién prefirió el anonimato. Luego, personal de las subgerencias de Fiscalización y Tránsito, con apoyo del Serenazgo, fueron al lugar.

La unidad intervenida pertenecía a la empresa Fechomot. “El mes pasado, miembros de esta asociación irrumpieron en el depósito municipal de San Juan de Miraflores para sacar uno de sus vehículos incautados. En ese entonces destruyó un patrullero de la Policía”, detalló la comuna de Surco.

La Municipalidad informó que una de las dirigentes de este gremio, cuya identidad se mantiene en reserva, le arrebató el fotocheck a una agente de fiscalización de Surco y también agredió al personal. Por ello, fue intervenida por agentes de la comisaría de Sagitario.

“Esta empresa Fechomot no tiene arraigo en Surco, no están autorizados y quieren de manera invasiva, bajo el ejercicio de la violencia, trabajar en el distrito. No lo vamos a permitir”, manifestó César Coloma, gerente de Seguridad Ciudadana de Surco.