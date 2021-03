El presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró este martes que el laboratorio Gamaleya no ha solicitado formalmente al Perú que se otorgue el registro sanitario para el uso de su vacuna Sputnik V en el país. Señaló que mantienen negociaciones para cerrar un acuerdo que permita la compra de estas dosis contra el coronavirus (COVID-19).

Más temprano, el empresario del rubro de transportes, Miguel Ciccia, dijo que su gremio ha conseguido la compra de 100.000 dosis de la vacuna Sputnik V para sus trabajadores. Al respecto, el jefe de Estado indicó que hasta que un representante del laboratorio no pida el permiso, estas vacunas no pueden emplearse para inmunización.

“En cualquier parte del mundo no se importan vacunas si es que el laboratorio no pide su registro formal. Hasta el momento, Gamaleya no pide el registro formal de su vacuna, por eso hay que tener cuidado. Les pueden vender algo que no está registrado y terminas comprando algo que no se puede usar. Eso es algo que tiene que resolver el laboratorio”, sostuvo Sagasti.

En esa línea, el mandatario explicó que los contactos que mantiene el Estado con este laboratorio se hace a través de un fondo ruso designado por el gobierno de ese país. Dijo que cuando se cierre un acuerdo, la compra será mucho mayor a 100.000 dosis y servirán “para todos los ciudadanos y no para un grupo reducido”.

Finalmente, Sagasti advirtió que existen estafadores que ofrecen vacunas falsas para aprovecharse de la alta necesidad que presenta el mundo y que el Gobierno toma todas las precauciones para asegurar las dosis necesarias para inmunizar a la población.