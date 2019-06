George Forsyth en avenida Aviación: "Estamos en un basural por un comercio ambulatorio" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, se encuentra en el operativo realizado en conjunto con el burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, y la Policía Nacional del Perú (PNP), en la avenida Aviación para desalojar a los ambulantes y recuperar los espacios públicos.

El burgomaestre recordó que los vendedores informales buscan lo fácil y no pagar sus tributos. Miró alrededor en donde se encontraba y aseguró que estaba en un basural por culpa del comercio ambulatorio.

"Tenemos para colocar a todo el comercio ambulatorio de Lima dentro de Gamarra. Espacios hay, la voluntad es la que muchas veces no existe, donde no quieren buscar esa formalidad, quieren lo fácil no quieren pagar nada. Mira donde estamos, estamos en un basural y es por un comercio ambulatorio. Es la verdad", expresó en diálogo con América Noticias.

George Forsyth informó que sólo se ha recuperado la avenida Aviación y en sus alrededores, pero aún falta una zona en donde quieren construir un mercado moderno.

"Solo hemos recuperado Aviación. No hemos entrado al Mero C, por eso venimos hablando con la Municipalidad de Lima para desarrollar un proyecto en el famoso parque Inmigrante para que ahí podamos hacer el gran mercado moderno con varios pisos. Eso es lo que nosotros buscamos", comunicó.

Como se recuerda, desde las 12:00 a.m. se está desarrollando un operativo para que los ambulantes no comercialicen de manera informal y sólo se permitirá el tránsito peatonal por 72 horas.