El alcalde de La Victoria, George Forsyth, señaló que los operativos que emprenden contra los ambulantes en su comuna, no pueden ser considerados como actos de xenofobia.

Ello indicó la autoridad edil tras ser consultado sobre los venezolanos informales que se han apropiado de las calles de Gamarra, los mismos que atacaron a los fiscalizadores municipales durante un operativo hace unos días.

“Mi opinión (sobre los ambulantes) no es de xenofobia. No importa si es peruano o extranjero, si es chino o ruso. Ese no es el problema. El tema es que cumplan las leyes”, remarcó el burgomaestre tras presidir la ceremonia por el centenario de La Victoria este domingo.

Recordó que 10 fiscalizadores municipales estuvieron en el hospital a consecuencia de los actos vandálicos de los ambulantes procedentes de Venezuela en el emporio comercial.

“Hemos tenido grandes problemas. He tenido diez fiscalizadores en el hospital, debido al grupo de venezolanos que deja muy mal a la inmensa mayoría venezolana que trabaja de forma honesta”, expresó.

“Plan maquiavélico de Nicolás Maduro”

En ese sentido, George Forsyth aseguró que el arribo de los delincuentes venezolanos al Perú responde a un “plan maquiavélico” de Nicolás Maduro.

“Hay un grupo, que es un plan maquiavélico de Nicolás Maduro para desequilibrar toda Latinoamérica”, agregó.

Al ser consultado sobre si han habido amenazas directas contra su vida tras los operativos en Gamarra, Forsyth respondió: “Las amenazas son constantes. Ustedes (prensa) lo viven a diario cuando me acompañan. Ando bien resguardado”.

Firma de convenio

Tras liderar la ceremonia en la Plaza Manco Capác, George Forsyth firmó un convenio de cooperación institucional entre el Ejército y la municipalidad de La Victoria en búsqueda de “unir esfuerzos en beneficio de la población”.

Este acto se desarrolló en la sede del Ministerio de Defensa y contó con la presencia del titular del sector, Walter Martos.