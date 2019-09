Gloria Montenegro muestra "desinterés" en caso Adolfo Bazán, según abogado de presuntas víctimas

Síguenos en Facebook

Hoy vence la detención preliminar contra el abogado Adolfo Bazán, quien sigue como no habido. Correo se comunicó con Yorry Warthon, defensor legal de las presuntas víctimas, para conocer más detalles sobre el caso, y aseguró que se intentó comunicar con la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, para buscar un apoyo del Estado, pero "lamentablemente" no contesta sus mensajes.

"Dependemos de la Policía. He intentado ponerme en contacto con la señora Gloria Montenegro, pero lamentablemente no contesta nuestras llamadas ni mensajes y estamos viendo otras vías para poder solventarnos en la búsqueda del paradero de este señor. La labor de nosotros no es buscarlo, eso le compete a otras autoridades", expresó a este medio.

Según Warthon, Montenegro mostró interés cuando hubo peligro de fuga por parte de Adolfo Bazán, "cuando el caso podía ser usado como herramienta política para poder tener algún tipo de posicionamiento a nivel político", y que ahora muestra desinterés.

"Después de esto, no hemos visto mayores luces de que la ministra de la Mujer haya buscado otras formas de poder colaborar con nosotros. Nosotros consideramos que hasta la fecha hay un claro desinterés de la señora Montenegro, nosotros hemos intentado contactarnos con ella, tanto en vía mensaje de texto, WhatsApp, vía telefónica y lamentablemente no recibimos respuesta alguna. Creo que es el momento tender mano para poder coadyuvar que es el propósito común que es dar con el paradero de este sujeto y buscar justicia, pero lamentablemente no estamos recibiendo apoyo de la ministra de la Mujer. Lamentablemente con una mano hace y con la otra deshace", criticó.

Este diario también intentó comunicarse con Gloria Montenegro para obtener su versión, pero no contesta las llamadas.

HOY PRESENTARÁ NUEVA DENUNCIA

Asimismo, Yorry Warthon informó que hoy se presentará una nueva denuncia contra Bazán, su expareja Valeria Flores y otros presuntos cómplices, respecto al video que difundió Magaly Medina en que se observa al principal acusado intentando abusar de una joven en prenda interior.

"El día de hoy estamos presentando la denuncia ante la Fiscalía competente de Lima para que tome el caso e inicie las investigaciones correspondientes contra el señor Bazán, la denuncia también es contra Valeria Flores, quien es su expareja, y contra todos los que resulten responsables. Estamos implicando algunos nombres respecto a las visualizaciones de los videos", indicó Warthon.