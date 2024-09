El pago de 3 mil soles y sostener relaciones sexuales con el procurador Roberto Meléndez fueron las dos condiciones que impusieron a una estudiante de Derecho para obtener un puesto de trabajo en el Gobierno Regional del Callao.

Panorama reveló audios que comprometen al trabajador Rubén Villalva, trabajador de la Oficina de Gestión Patrimonial y el procurador regional.

“Nadie lo puede mover, venga quien venga. Ahí, como te digo, tienes que amarrarte bien con el hombre y te aseguras el otro año y antes que se vaya Ciro (Castillo), él le puede decir”, le comentó el funcionario a la víctima.

La denuncia fue hecha por una estudiante, quien quería obtener un puesto en la Procuraduría General. “Ese mismo día, cuando salgo de Procuraduría me agarra y me dice para tener relaciones con él por el nexo que era para presentarme al procurador y tener una entrevista, a lo que yo le dije que no porque no soy así”, contó la víctima.

En vista de que la joven rechazo dicha solicitud, el trabajador le ofreció una segunda entrevista para que sea contratada en el puesto, pero esta vez a cambio del pago de 3 mil soles.

La conversación se dio el 26 de setiembre, después la denunciante asistió a la entrevista con Meléndez.

“Entonces yo entro y le digo buenos días al procurador Roberto Meléndez y me dice qué tal. Yo le digo si vio mi CV y me dice que hoy día estás bonita”, contó. El procurador, añadió a joven, que no tomaba importancia a ese documento.

Panorama abordó al trabajador, quien negó haberle realizado esas propuestas a la denunciante. “No, acá nadie está dando nada a nadie, yo no sé nada, de qué me habla”, respondió al dominical.





