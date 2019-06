Hermanos depravados sexuales detrás de letreros de atraso menstrual (VIDEO)

Se presentan como ginecólogos pero en realidad delinquen contra las mujeres que buscan un aborto. Los hermanos Anthony y Robinson Martínez Pinto ya son conocidos de la Policía como los "Ñatos de Comas" y son varias veces que se los han denunciado.

Ellos dopan, secuestras y violan a las mujeres con el cuento de la pastilla abortiva.

Una de sus víctimas, una joven de 19 años, narró que con un mes de gestación, buscó a este supuesto ginecólogo y que con S/.300 solucionaría su problema.

"Me dijo que iba adarme una pastilla para dilatar, cuando no era para eso, era para que me pepeen y me violen (...) cuando me levanté, estaba en un parque, sin brasier, sin ropa interior, toda sucia", comentó la mujer.

Otra fémina, con cinco semanas de embarazo, también fue contactada por estos delincuentes a la que le prometieron solucionar su gestación con pastillas abortivas.

"Me dijeron que eran doctores y que me iban a dar una solución inmediata a mi problema (...) en la camioneta estaban esos dos hombres, en el cual uno de ellos me da esas pastillas para abortar, y sentí mareos y me levanté en un hostal, estaba semidesnuda, inconsciente, con un gran dolor abdominal", reveló la joven.

Anthony y Robinson Martínez Pinto siguen libres y la Policía no los ha arrestado.