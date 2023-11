¡La encontraron! La tarde de hoy viernes 10 de noviembre, las autoridades dieron a conocer que Lucero Trujillo Vargas, hija de un empresario de frigoríficos que fue secuestrada hace tres días en Comas, fue rescatada por agentes de la Policía Nacional del Perú. La joven se encontraba raptada en una vivienda en la avenida San Diego en Carabayllo.

Según las primeras informaciones, los gritos de auxilio de la joven alertaron a una de las vecinas de zona, quien rápidamente se comunicó con las autoridades. Lucero Trujillo, actualmente se encuentra en la Dirincri de Carabayllo, brindando sus declaraciones.

La Policía rescató a Lucero Trujillo en una vivienda de Carabayllo, específicamente en la primera etapa de la avenida San Diego, después de la alerta de una vecina. Según información preliminar, la casa pertenecería a un individuo apodado ‘Lolito’, con una construcción en la parte superior donde crían gallos.

Los vecinos fueron alertados alrededor del mediodía, cuando los secuestradores se ausentaron para almorzar. En el lugar, personal de la Fiscalía ha llegado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

¿Cómo fue secuestrada?

La hija del empresario fue raptada el pasado martes 7 de noviembre cuando se dirigía a repartir mercadería en su negocio en la avenida Belaúnde en Comas. Los testigos del incidente, señalaron que los secuestradores habrían sido tres extranjeros, quienes se llevaron a la fuerza a la joven abordo de una camioneta roja a plena luz del día. Posteriormente, el vehículo fue encontrado abandonado entre las avenidas Copacabana y El Golfo, en Ventanilla. Cabe resaltar que la unidad había sido reportada como robada anteriormente.

Un testigo relató que los delincuentes, identificados como tres venezolanos, portaban armas de fuego tipo mini uzi, una metralleta y una pistola. “ Eran tres venezolanos. Yo ingresaba, me agarraron y me dicen: ‘Pasa’. Me doy la vuelta por el camión y me voy corriendo por toda la esquina, por toda la avenida, y me he metido por una calle a pedir auxilio ”, señaló.