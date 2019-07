Hombre de 52 años fue detenido cuando intentaba llevar a una adolescente de 14 a un hostal (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un hombre identificado como Sáez Salas Palacios (52) fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando intentaba llevar a una adolescente de 14 años a un hostal.

El sujeto acosaba a su víctima a través de las redes sociales. Le enviaba mensajes con alto contenido sexual y los padres de la menor se percataron del hecho y dieron aviso a la Policía para que se proceda a su captura.

"Son mi sangre, la verdad es que me siento muy mal por lo que está pasando, muy malo lo que le ha escrito ese desgraciado a mi hija, mi mano yo lo he detenido porque me dieron ganas de matarlo", expresó el padre de la víctima a América Noticias.

Sáez Salas Palacios manejaba varios perfiles en las redes sociales para contactar a menores de edad. No solo acosaba a la adolescente de 14 años, sino también a su hermanita de 12.

El sujeto fue detenido infraganti cuando pretendía llevar a la menor a un hostal. Salas Palacios fue llevado a la comisaría Sol de Oro.

Cuando el hombre iba a ser trasladado a medicina legal apareció su esposa quien no conocía las acciones que realizaba su pareja a través de las redes sociales.

"Mi hija tenía miedo de ir al colegio, se atrasaba, a veces yo le insistía, pero ella me decía: 'no mamá, tengo miedo'", manifestó la progenitora de la menor.

Los padres de la víctima pide al Ministerio de la Mujer que les brinden asesoría legal para que Sáez Salas Palacios reciba todo el peso de la ley porque otras niñas habría caído en sus mentiras.