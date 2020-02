La Molina: Acusan a hombre de abusar a niña de 11 años con retardo mental en un baño de KFC (VIDEO)

Una hombre de 62 años, identificado como Adolfo Cuba Trujillo, es acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 11 años, diagnosticada con retardo mental moderado, dentro del baño de discapacitados de un local de KFC, ubicado en el distrito de La Molina.

“Los mismos que se encontraban en el interior del baño de discapacitados del local de KFC, en tal sentido, se procedió a ingresar a dicho baño donde se observó a una persona de sexo masculino y una menor de edad, procediendo a intervenir al hombre”, dijo un testigo al Ministerio Público, según un documento que mostró ‘Al estilo Juliana’.

La tía de la menor contó que un trabajador del establecimiento de comida rápido escucho ruidos dentro del baño y grabó con su celular para tener pruebas de hecho al momento de interponer una denuncia.

“Cuando ha entrado al baño el hombre la ha seguido y seguro un trabajador que estuvo cerquita que ha escuchado algo de ruido, ha entrado al baño, ha mirado por arriba y con su celular ha grabado lo que el hombre ha estado violando a mi sobrina”, contó la familiar de la víctima al mencionado medio.

“Después de que haya grabado, el hombre que estaba grabando ha llamado a su jefe, a más gente, para que llamen a la Policía y agarren al hombre (presunto violador) que había violado a mi sobrina”, agregó.

Asimismo, la familia de la niña denuncia que las autoridades les impiden ver a la menor de edad. “Ya no me han querido dejar verla, ni siquiera en la Fiscalía, me dijeron que ya no podía verla, mi hermanita estaba a cargo del Inabif”, indicó la hermana de la víctima.

Adolfo Cuba Trujillo fue denunciado por el delito contra la libertad sexual, y cuando fue interrogado por la Fiscalía negó todo.

Fuentes de KFC informaron que cuando identificaron el hecho “se alertó a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que asistan al local, detengan al agresor y se proceda con la denuncia”.

“Y de la misma forma, de manera inmediata, se entregaron los videos de seguridad a la PNP y estan comprometios en continuar colaborando con las investigaciones requeridas por las autoridades”, agregaron.

