Un hombre, identificado como Darío Aguilar Cáceres (49), fue asesinado de un balazo por un delincuente que ingresó a su vivienda para presuntamente atacar a su hermano.

“Era como un padre para mí”, dijo entre lágrimas el hermano de la víctima, quien pide justicia y que capturen al sujeto que le quitó a su ser querido.

Según América Noticias, los testigos contaron que los delincuentes llegaron a bordo de un auto blanco para amenazar al pariente del fallecido.

“Me pone una pistola en la cabeza, me dijo: no te muevas o mueres. No me dijo dame tu celular o tu billetera”, narró el hermano de Darío Aguilar al mencionado medio.

El familiar de la víctima dijo que Darío Aguilar Cáceres había sido víctima de amenazas. “Por ahí escuché que habían robado en su trabajo en dos oportunidades, ha puesto denuncia”, manifestó.

Los vecinos de la zona de la urbanización La Floresta del Naranjal pidieron más seguridad por constantes asaltos. “Queremos justicia para el vecino y que vengan los serenos y Policía. Por acá nunca pasan, no hay patrulleros”, señaló.