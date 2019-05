Padre denunció que quemaron el pie de su bebé en conocida clínica de Lima (VIDEO)

Síguenos en Facebook

José Nakandakare, un padre de familia, denunció a la Clínica El Golf por una presunta negligencia médica contra su bebé de un mes y medio de nacido.

El hombre sostuvo que la quemadura que su hijo tiene en el pie fue originada en la clínica, donde le dijeron que el daño se dio porque su piel era "muy delicada".

"Conversando con médicos y amigos me di cuenta que la clínica me mintió, que la quemadura del pie de mi hijo no se debía a que su piel era muy delicada, sino que la vía intravenosa estuvo mal puesta, por consiguiente el líquido que debía entrar dentro de la vena se quedó fuera y esto fue lo que originó la quemadura de 2do grado que tiene mi hijo en el pie", contó en su denuncia de Facebook en un primer momento.

Según el padre de familia, una cirujana plástica le aseguró que esta quemadura le dejará una marca para siempre, por lo que decidió pedir el libro de reclamaciones a la clínica, sin embargo hasta el día de hoy el centro de salud no le ha pedido disculpas ni le ha propuesto una indemnización por la presunta negligencia.

Nakandakare también explicó que su hijo estuvo 12 días en UCI debido a la quemadura, pero que durante estos días, los pedriatras no se dieron cuenta que su bebé había nacido sin un testículo, pues es ese diagnóstico se lo dieron en otra clínica.

"Lleve a mí hijo a la clínica Good Hope y el doctor que lo atendió me confirmó que a mi hijo le faltaba un testículo, ahora yo pregunto, cómo es posible que 5 pediatras de la clínica el golf no dieron con este diagnóstico tan sencillo de descubrir", denunció.