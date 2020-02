Un hombre de 34 años, identificado como Fernando Ricaldi Chávez, fingió su secuestro para pedirle a su padre el monto de 12 mil soles a cambio de su liberación. Sin embargo, no cumplió su cometido porque efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) descubrieron su mentira y lo intervinieron.

Ricaldi Chávez se tomaba fotografías usando el temporizador de su celular y enviaba las imágenes a su padre por WhatsApp para que crea que sufre a manos de secuestradores.

Hombre de 34 años fingió secuestro para pedirle 12 mil soles a su papá

Resulta que los agentes antisecuestros analizaron la geolocalización del móvil y se dieron cuenta que estaba entre las avenidas Habich y Cayetano Heredia, en el distrito de San Martín de Porres.

‘Al estilo Juliana’ mostró imágenes del sujeto riéndose cuando fue interrogado en la dependencia policial por un efectivo. La conductora del programa, Juliana Oxenford, expresó su molestia porque casos como este provoca que la Policía pierda su tiempo, que podría ser usado para atender casos más importantes.

“Nos engaño a todos, no lo secuestraron, no lo tuvieron en un cuartito muerto de hambre, sin polo, con las manos amarradas sin movilizarse, tirado, pobrecito, sufriendo en una cama. Todo lo inventó para pedirle a sus papitos una recompensa de 12 mil nuevos soles. Se autosecuestró porque el manganzón de 34 años no quiere trabajar, no le gusta”, dijo la periodista.

VIDEO RELACIONADO

México: detienen a presuntos asesinos de una niña (20/02/20)