Mujer se encadenó para pedir que operen rápido a su madre en el Hospital Dos de Mayo

Una mujer identificada Epifania Yolanda Alberca Meza se encadenó esta mañana en las rejas del ingreso al Hospital Nacional Dos de Mayo, del Ministerio de Salud (Minsa), para exigir que su madre Maximiliana Meza Pimentel (65) sea operada. Su progenitora fue diagnosticada con aneurisma de la aorta abdominal, y desde junio espera la intervención en el nosocomio ubicado en el Cercado de Lima.

“[Me ha dicho] que no hay presupuesto y ahora dicen que me van a dar una respuesta. Desde el 15 de junio está internada. Me he acercado a Susalud, ha dirección, a logística para hablar y ellos nunca me han dado respuesta. Esperan que haga esto, por qué llegar hasta extremos. Se supone que nuestra salud es nuestro derecho y ellos están para protegernos”, contó para RPP Noticias.

Luego, Alberca Meza procedió con retirarse las cadenas luego que personal de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) la convocara a una reunión con el titular de la entidad. Ella detalló que hace más de una semana fue citada, pero le informaron que no existe presupuesto para proceder con la intervención a su madre.

Por su parte, el superintendente nacional de Susalud, Dr. Carlos Acosta Saal, descartó un problema económico para acelerar la intervención a la paciente Maximiliana Meza. Informó que solo están a la espera de la disponibilidad de la prótesis, cuya adquisición presentó problemas en un inicio, pero que ya fueron solucionados.

“He conversado con el Sistema Integral de Salud (SIS) y con el doctor Carlos Cueva, director ejecutivo del hospital Dos de Mayo. Ese problema se soluciona hoy. No hay problema económico porque este se solucionó y que están a la espera de la disponibilidad de la prótesis para poder conversar con la familia y programar la intervención a la señora Maximiliana”, indicó.

Respecto a que la hija de la paciente haya tomado la decisión de encadenarse en el ingreso del nosocomio señaló: “Son reacciones humanas ante la falta de conocimiento ante la situación que atenta contra la vida de una familiar. Hablé con la señora Epifania. Se espera una cirugía delicada porque se trata de un aneurisma de la aorta abdominal, y que requiere de prótesis especiales que no se consiguen en la tienda y que se piden según las especificaciones que los cirujanos dan”.