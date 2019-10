Huarochirí: Ciudadanos bloquean carretera y demandan a la ministra de salud la construcción de nuevo hospital (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego del accidente ocurrido la madrugada del último domingo en Huarochirí - que cobró la vida de dos personas -, los pobladores de esa provincia emprendieron una protesta en el Km 75 de la carretera central la mañana del lunes para expresar sus demandas por la construcción de un hospital que sirva para atender a los heridos que dejan los accidentes frecuentes en la zona.

"Si tuviéramos un hospital acá, los accidentados llegarían a Matucana. No tendrían que llegar hasta Chosica", señaló uno de los ciudadanos.

Los pobladores pidieron directamente al Gobierno de Martín Vizcarra, y a la titular de salud Zulema Tomás, que se destrabe la obra paralizada de un nuevo hospital en Huarochirí. En sus carteles, los manifestantes indicaban que vienen reclamando por un centro médico desde 2017.

"Tenemos un presupuesto de 95 millones que, hasta el momento, por burocracia, no se ejecuta. La municipalidad ya aprobó, ya tenemos el terreno, falta que se construya el hospital. Un llamado a la ministra para que el hospital de una vez se ejecute", sostuvieron.

Centro médico precario

Los protestantes indicaron que el centro médico de su provincia es antiguo, y no cuenta con la infraestructura y el personal médico necesarios.

"Es un hospital de más de 100 años que nunca ha sido remodelado. Tenemos carencia de medicamentos. Es un hospital de emergencia, pero no tenemos buenos médicos, no tenemos medicamentos, no tenemos infraestructura. Las salas de operaciones no funcionan, no tenemos médicos cirujanos", cuestionaron.

Accidente reciente

Un bus con escolares cayó a un abismo la madrugada del domingo 20 de octubre a la altura del Km 103 en el distrito de Chicla, en la provincia de Huarochirí.

De acuerdo a Latina Noticias, serían al menos 14 escolares, un profesor y un padre de familia los que viajaban en el vehículo con destino a Huancayo. Los estudiantes pertenecerían al colegio Nuestra Señora de Lourdes, ubicado en el distrito de San Borja. Producto del accidente, dos personas perdieron la vida.