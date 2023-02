Una trabajadora de un hostal denuncia que fue atacada por una mujer que no quiso dejar una habitación. El hecho se produjo el último lunes en Huaycán.

“Lo que pasa es que la señora ya había terminado su tiempo en el hospedaje. Le pedí que se retirara y ella no me hacía caso. A lo cual me dice: ‘no, no me voy a retirar’. Y le digo que me van a cobrar, me van a descontar si ella se quedaba. Entonces le dije que llamaría a serenazgo”, contó la agraviada a América Noticias.

Frente al pedido de la trabajadora, la mujer reaccionó mal y la atacó. “Ahorita te voy a hacer un destrozo para que te acuerdes de mi”, le dijo a su víctima.

Huaycán: le cortan el rostro y dejan libre a su agresora

En las imágenes se puede observar el momento en que la mujer comienza a agredir a la trabajadora e incluso la deja inconsciente en el piso. Producto de la agresión, la agraviada terminó con dos cortes en la ceja, en la cara, en la cabeza y un golpe a la altura de la nuca.

“Comienza a golpearme, a decirme que me va a matar, palabras soeces, sus hijos comienzan a llorar y no le interesa. Me deja inconsciente en el piso y siempre repetía: ‘te voy a matar’ con insultos”, detalló la agraviada.

Ella fue trasladada al hospital de Huaycán, donde estuvo internada hasta el 15 de febrero. Mientras que su agresora fue trasladada a la comisaría, pero salió libre el mismo día.

La trabajadora -quien tenía planeado casarse este sábado- teme represalias, por lo que solicitó a las autoridades garantías para su vida y la de su familia.