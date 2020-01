Indignante. Un vecino de la zona, en donde ocurrió en incendio en Villa El Salvador, denunció que un hombre que no es de la zona fingió ser un damnificado de la tragedia para llevarse donaciones destinadas para las víctimas.

En el video publicado en Twitter, por la por la cuenta Fuerza Blanquirroja, se observa que el señor, quien estaba vestido con una camisa y gorra, no tenía una venda por quemadura sino un yeso en la mano.

“En su mano tiene una lesión que tiene yeso. No es quemadura. Usted no vive en ese sector, señor. Me duele porque son mis vecinos. Mire todo lo que tenía en su carro y dice que es damnificado. Miren su cara de porquería”, dijo el residente de la zona que grabó el hecho.

Denuncian que hombre fingió ser damnificado para llevarse donaciones

El hombre que habría fingido ser un damnificado aceptó que no fue víctima de alguna quemadura, sino de una fractura. Sin embargo, cuando le dieron golpes en el yeso no mostró signos de dolor. “Quemadura no es, fractura es”, dijo.

La maletera del carro del acusado estaba lleno de víveres y no le quedó otra opción que devolverlos. En el material audiovisual se aprecia que el sujeto usa su mano que está presuntamente lesionada para cargar los productos.

El auto de placa C1R-376 le pertenece a, según información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), a Raúl Curi Carrasco. Se desconoce si él es la misma persona que aparece en el video.

