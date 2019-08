Independencia: Fallece joven tras asalto en su negocio (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Unos delincuentes armados ingresaron a un negocio ubicado en la cuadra 3 de jirón Inca Roca en el distrito de Independencia y una persona murió, víctima de un disparo por parte de los delincuentes.

Según informó América Noticias, la víctima era conocida como Michel, un joven transexual que manejaba un negocio junto a su pareja Marco Antonio Vergara Cayosi.

Vergara Cayosi narró que los ladrones tuvieron ventaja al notar que la puerta del local se encontraba sin candado. La pareja se alistaba para cerrar el negocio cuando los hampones los redujeron utilizando el arma homicida. “Me agarraron (...) tenía la plata del día y me golpearon el ojo”, indicó.

Un disparo acabó con la vida de Michel, quien a pesar de ser trasladado al hospital Cayetano Heredia en un patrullero, no sobrevivió y falleció al día siguiente de ser internado.

“Que se reconozcan a los asesinos, que paguen todo el dolor que han creado, lo material no me importa, no me interesa, lo que me importa más es que se han llevado una vida”, señaló la pareja de la víctima.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que los ladrones escapan del lugar. Las investigaciones del caso ya se encuentran en manos de la Policía.