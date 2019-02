Individuo agrede a cajera y grita insultos racistas a clientes en conocido supermercado

Síguenos en Facebook

La discriminación se vuelve a evidenciar en las calles de la capital. En un conocido supermercado de la avenida Camino Real en San Isidro, un sujetó agredió física y verbalmente a la cajera que lo atendía. Al parecer, la trabajadora se había equivocado al contabilizar el vuelto. El individuo se exaltó rápidamente y no solo la insultó, sino que también la golpeó.

"No le dije ninguna caja, dame mi vuelto, no mientas ¿por qué mientes? Estás mintiendo, estás mintiendo. Ya, dame mi plata", le reclamaba.

Indignadas con el maltrato, algunas clientes del supermercado comenzaron a grabar al individuo. "Loca de m... eres una p...", les insultó el sujeto.

"Estúpida, dame mi plata, no, yo te he dado 2 billetes de 10", le volvió a gritar el sujeto a la trabajadora.

Los clientes le reclamaron y lo botaron del supermercado. Él les respondió con insultos racistas. "La loca que me cobró lo que no era, me mintió. Indios", les gritó el sujeto.

Dos clientes de la cola en que se produjo la agresión, denuncian que también han sido insultadas y agredidas por el individuo.

En declaraciones a Panamericana, el conocido supermercado 'Plaza Vea' dijo que el sujeto padece esquizofrenia. El cliente que cometió la agresión hace sus compras con frecuencia en el establecimiento. Por ello, la familia de la víctima ha pedido que se tomen acciones.

A través de un comunicado, Plaza Vea se pronunció sobre el caso de discriminación evidenciado en su local.