Intervienen cúster que tenía más de S/ 3 millones en papeletas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En la noche del último viernes, una cúster, que tenía más de 3 millones de soles en papeletas de tránsito, fue intervenida por agentes de la Policía de Tránsito e inspectores de la Municipalidad de Lima en Miraflores.

El vehículo, de placa A7M – 789, transitaba con total desfachatez por la cuadra 46 de la avenida Petit Thouars, en Miraflores, a pesar de que no tenía la autorización para realizar el servicio de transporte público.

El propietario es Giancarlos Bermúdez Guadaña, quien tampoco tenía la autorización para ser conductor de un vehículo de transporte.

"Este vehículo no cuenta con ninguna documentación que lo acredite para poder realizar el transporte de servicio público. No tiene SOAT, la autorización, ni el certificado de revisión técnica. El conductor también no cuenta con la licencia correspondiente para realizar el servicio de transporte", expresó Giovanni Montalvo, quien es jefe de Tránsito de Lima Sur.

La unidad fue llevada hacia el depósito municipal. Cabe recordar que continuarán los operativos para seguir interviniendo a vehículos que tengan multas y no estén autorizados para transportar a los ciudadanos a diferentes destinos.