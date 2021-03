Este martes, el señor Segundo Salgado Gonzáles falleció por COVID-19 en una cama de emergencia del hospital Edgardo Rebagliati, en Jesús María. Él era el padre de Kevin Salgado Otaso, un policía que decidió vender su carro y suplicar por una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos de ese nosocomio para su progenitor.

“Mi papá luchó más tiempo en mi casa que en el hospital. Nunca salieron del hospital para decirme tu papá necesita esto, nada. Solo me llamaron para decirme que falleció y que venga al mortuorio. Ni siquiera me dieron alternativas, porque había gente, por el tema de traslado”, relató Salgado a Latina.

El joven policía aseguró que aún su madre no conoce de la noticia y que aguardará por un paramédico para ella al momento en que le comunique la situación.

“Voy a cumplir lo que le prometí, construir su casa, porque era para que tengan una mejor calidad de vida. Papá no va a poder disfrutarlo, pero aún me queda mi mamá”, dijo entre lágrimas.

Salgado retomará sus labores como policía y aseguró que no tiene problema en dar su vida por los demás, esto en referencia a que es parte del personal de primera línea en la lucha contra la pandemia.

Petición previa

Kevin Salgado viajó desde Huacho para poder tratar a sus padres con COVID-19. Su madre también sufrió la enfermedad, pero pudo responder adecuadamente a los tratamientos de médicos particulares.

Sin embargo, su padre, Segundo Salgado, presentó cuadro grave y tuvo que ser hospitalizado. Necesitaba una cama UCI para seguir luchando contra el virus. Para ese objetivo, vendió su auto a fin de costear el tratamiento.

No obstante, ante la situación de saturación del sistema de salud por la pandemia, no pudo lograr que su padre accediera a la cama UCI. Sin duda una de las frases que más recordará es el pedido de Segundo.

“ Me dijo: ‘hijo, no me dejes morir . Yo no voy a permitir que mi papá muera mientras yo siga vivo y no me voy a mover de acá hasta que salga de pie porque se lo prometí a mi mamá y mi hermana, que voy a regresar a mi casa con mi padre. Solamente pido una cama UCI, nada más”, comentó a Latina.

VIDEO

Fallece padre de policía por COVID-19 (Latina)