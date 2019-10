Jorge Muñoz: “Llamar a nuevas elecciones generales podría darle un refresco a la conducción del país”

Síguenos en Facebook

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, opinó que llamar a nuevas elecciones generales representaría “un refresco” para la conducción del país y serviría para calmar la situación política difícil que se vive tras el anuncio de la disolución del Congreso de la República.

“El presidente dijo el 28 de julio, ‘por qué no se van ustedes y yo, y llamamos a elecciones nuevas’. Creo que eso ahora podría darle un refresco a la conducción del país. (…) Es hasta pragmático. Para no hacer gastos en etapas, creo que hay que hacer las cosas todas juntas”, comentó durante una entrevista en Latina.

También se refirió a los comentarios del excandidato presidencial por Acción Popular (partido que llevó a la alcaldía a Jorge Muñoz), Alfredo Barnechea, quien dijo que la disolución del Congreso anunciada por el presidente Martín Vizcarra es ilegal e inconstitucional.

“Él no come chicharrón, yo sí. Respeto la opinión de Alfredo, pero no la comparto. Creo que hay que buscar una situación donde no hay que echarle más leña al fuego. Hay que buscar salidas, porque estamos entrampados”, indicó.

Jorge Muñoz tiene una “buena impresión” de futura ministra de Economía

De otro lado, el burgomaestre de Lima dijo que tiene una buena impresión de Maria Antonieta Alva, quien, de acuerdo con diversos medios de comunicación, sería la próxima titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“A Alva la conocí en el ministerio cuando nosotros estábamos entrando en función. Ella fue generosa de recibirnos y darnos información que no teníamos en la municipalidad hace 9 meses. Cuando era funcionaria del MEF me causó una impresión muy buena, porque es una persona joven, que tiene ideas muy claras y espero que si se confirma esta situación, ella sea una buena ministra de economía”, asevero.

“Necesitamos gente responsable, que haga las cosas bien. Muchos de los políticos no están pensando en el país, sino en sus intereses. Creo que no debe ser ese tipo de política el que necesitemos en el país”, puntualizó.