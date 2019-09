Jorge Muñoz reitera sobre San Marcos: La oreja del mudo no va

Síguenos en Facebook

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, planteó la incorporación de ingenieros civiles de la Universidad Nacional de San Marcos en una eventual mesa de diálogo en miras a solucionar los conflictos por el proyecto vial inconcluso en los exteriores de esa casa de estudios.

Durante una entrevista con Canal N, la autoridad edil aseguró que se encuentra dispuesto al diálogo con los universitarios y las autoridades.

"Para que no haya ninguna suspicacia, estoy dispuesto al diálogo y a incorporar ingenieros civiles de la Universidad de San Marcos para buscar soluciones que sean satisfactorias para los ciudadanos", remarcó.

Luego, Jorge Muñoz estimó que el conflicto surgió porque el tema no se había comprendido de forma correcta.

"Es importante proponer cosas para soluciones viales como de comodidad de los estudiantes en la zona. Eso está sobre la mesa. No ha sido muy bien entendido, hay gente que busca pescar a río revuelto", subrayó.

Proyecto vial es antitécnico

En otro momento, el alcalde de Lima reiteró que la 'oreja vial del mudo no va' en las inmediaciones de esa casa de estudios.

Además, calificó de antitécnico, invasivo y negativo el proyecto vial que se inició en la gestión de su antecesor Luis Castañeda Lossio.

"Siempre lo he dicho desde hace más de un año que me comprometí con un grupo de estudiantes en que ese proyecto que era antitécnico, invasivo, negativo no iba. He sido un poco irónico diciendo que la oreja del mundo no va. Lo digo para ver que ese un problema que viene de atrás de la época del señor Castañeda", sostuvo.

Al ser consultado sobre las declaraciones del rector de San Marcos, Orestes Cachay, quien dijo que no cederá ni un centímetro del campos, Muñoz respondió: "Es parte de la posición que asumen este momento. Sobre esas posiciones no me voy a pronunciar (...). Lo que nosotros siempre tenemos que buscar es un beneficio para el estudiante, para el ciudadano".

Como se recuerda, los alumnos tomaron las instalaciones del campus en rechazo a la continuación del proyecto vial iniciado en la gestión de Castañeda Lossio.