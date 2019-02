Jorge Muñoz: Ya dije todo sobre la gestión de Castañeda Lossio, que no ha sido la mejor

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que se dedicará a solucionar los problemas de la capital y dejará de cuestionar a la gestión de su antecesor Luis Castañeda Lossio.

En ese sentido, precisó que ya ha mencionado lo que tenía que decir sobre la administración de Castañeda Lossio, que no ha sido la mejor.

"Déjame mirar hacia adelante y no estar calificando porque creo que la gente quiere son resultados. Yo ya dije lo que tenía que decir con relación a esa gestión que no ha sido la mejor, pero hay que mirar adelante", remarcó.

Puentes de Vía Expresa

En otro momento, Jorge Muñoz informó que no realizará cambios a los puentes construidos en la Vía Expresa del Paseo de la República durante la gestión de Luis Castañeda Lossio, porque están bien hechos de acuerdo con los estudios.

"No hay que hacer modificaciones por hacer modificaciones. Las modificaciones se tienen que hacer en la medida que uno necesite. No puedes gastar el dinero público por gastarlo, eso no va conmigo", enfatizó.