Josefina Townsend anuncia su salida de programa radial

Síguenos en Facebook

La reconocida periodista Josefina Townsend dio a conocer en su cuenta de Twitter que hoy fue su último día como trabajadora en RPP pues la empresa decidió ya no contar con sus servicios.

Townsend agradeció a sus compañeros del medio de comunicación, pero contó que no pudo despedirse del público porque no le permitieron participar de 'Ampliación de Noticias'.

"Hoy era mi último día en RPP. Lamentablemente me pidieron no participar en Ampliación de Noticias donde me hubiera gustado despedirme. Mi salida del programa fue decisión de la empresa. Agradezco a todos mis compañeros de RPP. Fue un gusto y un honor trabajar con este equipo", escribió la comunicadora en su red social.