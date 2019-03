Joven de 17 años obtuvo primer puesto en examen de admisión a San Marcos y sueña con abrir su propia clínica

Síguenos en Facebook

Con tan solo 17 años, Rafael Salas Meléndez logró ingresar a la Universidad Mayor de San Marcos obteniendo el primer puesto en el examen de admisión 2019. El joven postuló a la Escuela Profesional de Medicina Humana y su sueño es "crear su propia clínica para mejorar la salud del país".

Cada año, miles de estudiantes postulan a diversas universidades nacionales y la demanda es superior a las vacantes que ofrecen, sin embargo, es aplaudible cuando un joven que recién termina la secundaria no solo logra ingresar, sino que obtiene el primer lugar entre los miles de postulantes.

Rafael Salas, quien obtuvo 1725.375 puntos en su examen de admisión, indicó que su afición por la medicina nació cuando a penas tenía 7 años, hoy 10 años después ve que ese sueño pronto será una realidad. "Quiero ser médico porque sufrí de asma a los 4 años y en ese entonces hablé con los doctores y me gustó lo que hacían", dijo.

Sin embargo, no la tuvo fácil. Para lograr su objetivo se tuvo que "olvidar" que tenía redes sociales, así como salir con sus amigos. "Estudiaba de lunes a sábado casi todo el día, pero los domingos, si se daba la oportunidad, salía con mi familia", precisó.

Además, se dedicaba a estudiar cerca de 12 horas al día, entre los cursos que llevaba en la academia y los libros que leía en casa. "Desde cuarto de secundaria, estuve tratando de buscar la información necesaria para poder ingresar a San Marcos. Buscaba datos en los libros preuniversitarios, porque no confío mucho en la información de Internet".

No obstante, agradeció el apoyo de su papá, quien es policía, y su mamá, quien es ingeniera pesquera. "Con su apoyo, me sentía más seguro y confiado en lo que estaba haciendo. Al principio, a mi papá no le gustaba que me quedara estudiando todo el tiempo, pero, al pasar de las semanas, lo aceptó", aseguró

Por su parte, el rector de San Marcos, Orestes Cachar se refirió sobre el nuevo grupo de estudiantes que recibirá la universidad. "Para San marcos es un honor incorporar a 4 mil alumnos este año. Quedaron fuera más de 50 mil alumnos y ello demuestra que la selección es rigurosa".