Joven denuncia que no la dejaron entrar a clases porque llevó a su hija en brazos (VIDEO)

Ser madre cuando todavía se es joven no signifca que uno tenga que renunciar a sus sueños. Como estudiar una carrera, por ejemplo. Así lo entiende Marina Pando Medina, una muchacha que tiene a una hija de tres años y que a la par es alumna de pregrado de la Universidad ESAN.

Hasta ahí todo bien, pero lo que no imaginó Pando Medina es que su propia casa de estudios le iba a cerrar las puertas en la cara todo porque fue a clases con su niña en brazos.

Tal y como lo denunció ella misma en sus redes sociales, este último sábado 26 se dirigió a esa universidad para asistir a clases, pero cuando el personal de seguridad advirtió que llevaba en brazos a su niña le impidió el ingreso.

"He pasado el peor momento: mi hija me ha visto llorar y yo he sentido tanta impotencia. Me pararon en la puerta de la universidad y no me dejaron pasar, me dijeron que no podía ingresar con mi hija, les expliqué que tenía clases a las dos de la tarde, que era una clase importante, que mi profesor sí me permite ingresar con mi hija, y aún así, con mi hija entre los brazos, me dijeron que no", denunció la estudiante.

"¿Acaso para la universidad ser mamá es una razón para no estudiar? ¿Para no dejarte pasar con tu hija en brazos?", se preguntó la joven madre.

Pando Medina también contó que le hicieron esperar por varios minutos para que al final solo le digan que no podía ingresar.

"No les importó que mi hija esté presente y me vea llorando. No me dieron ninguna opción: simplemente retirarme", culminó su relato.

