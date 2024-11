Juan Manuel Vargas afirmó este domingo que no estaba ebrio cuando impactó su camioneta contra un poste en el cruce de Javier Prado con el jirón Larco Herrera en Magdalena. Según relató el exfutbolista, esto ocurrió porque utilizó su celular mientras conducía.

“ Me bajé porque ya venía Serenazgo y estábamos viendo el carro. No fue la intención dejar el vehículo. Estaba manejando y justo agarré el teléfono, bajo la mirada y justo iba muy rápido, se me fue el timón y me fui directo contra el poste ”, expresó al salir de la comisaría de Magdalena.

El exjugador de la selección peruana dijo que realizó las diligencias correspondientes tras dicho accidente. Además, Vargas descarta que por este suceso pierda su brevete.

“ Había una distracción cuando me iba yendo a mi casa y pasó este accidente. Me puse a disposición (de la Policía Nacional) y hemos cumplido con todo. No estaba ebrio y perdí el brevete. Todo el procedimiento que debía hacer ya lo hice ”, manifestó.

Juan Manuel Vargas involucrado en un accidente de tránsito en Magdalena del Mar

El exfutbolista de la selección peruana, Juan Manuel Vargas, protagonizó un accidente de tránsito, donde felizmente nadie salió herido. Tras lo sucedido, acudió a la comisaria de Magdalena del Mar para brindar su declaración.

De acuerdo a las cámaras de seguridad del distrito, esto ocurrió a la 1 de la mañana. Juan Manuel Vargas estaba manejando y acompañado de dos personas más, información que fue confirmada por su abogado.

Según el video de seguridad, el vehículo que maneja el exfutbolista estaba en el carril izquierdo y avanza hacia el derecho para impactar contra un poste de alumbrado público. Un vehículo que venía detrás tuvo que frenar al ver lo sucedido.

Según Latina, el popular “Loco” Vargas ya habría salido de la comisaría. Se acercó al lugar su esposa Blanca Rodríguez y su amigo el “Cuto” Guadalupe. Asimismo, indicaron que las autoridades de dicha comisaría no han querido dar detalles sobre lo sucedido.

Asimismo, el abogado no quiso dar detalles ni revelar si el popular “Loco” Vargas estaba en estado de ebriedad.

TE PUEDE INTERESAR