Kenji Fujimori: Sus caseras del Mercado de Frutas comentan sobre el suspendido congresista

Si bien, Kenji Fujimori en los últimos días ha subido imágenes comprando en el mercado de frutas de La Victoria en sus redes sociales; esta vez, dos vendedoras de ese establecimiento mayorista quienes aseguraron ser sus caseras se animaron a comentar sobre el suspendido congresista.

La vendedora de piñas del puesto 449, identificada solo como Rosi, señaló que el hijo menor de Alberto Fujimori le compra frutas desde hace algunos meses.

Incluso, dijo que primero le mencionó que las piñas eran para su familia, pero posteriormente, le precisó que era para su juguería.

"Hace dos meses está viviendo. Sí paga, me he tomado fotos. Primero me dijo que era pasa su familia, luego para su venta, tiene su juguería", sostuvo la mujer en un enlace con ATV Noticias.

"A veces me pide nueve cajas de naranjas"

En tanto, una comerciante de naranjas de ese mismo establecimiento mencionó que Kenji Fujimori compra sus productos desde el año pasado.

"Desde el año pasado Kenji me compra. Creo que tiene una juguería. No sabría decir (dónde) porque nunca le he preguntado. A veces me pide nueve cajas, ocho cajas o cinco cajas, al contado compra", relató.

Luego, precisó que el suspendido parlamentario llega al mercado de frutas a cualquier hora del día.

"Ayer (miércoles) vino no tiene hora. Viene en la mañana, en la tarde. Las veces que lo he visto, se estaciona como cualquier persona (...). Compra naranja valencia, tiene más sabor, más jugo, por más verde que sea", agregó.

Posteriormente, destacó que el menor de los Fujimori es una persona sencilla.