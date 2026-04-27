Una nueva modalidad que las organizaciones criminales vienen implementando para ejecutar atentados extorsivos contra comercios y personas es la adaptación de aparatos electrónicos para activar artefactos explosivos improvisados desde la distancia.

Desde Panorama, se evidenció que los delincuentes ahora pueden optar por esta alternativa para cometer los delitos sin ser perjudicados por la explosión, como se registró en varias regiones del país.

El aparato en cuestión se denomina técnicamente "Sistema de recepción de radiofrecuencia" y viene acompañado de un control remoto. Fue diseñado para uso en eventos sociales como quinceañeros y espectáculos con pirotecnia fría, pero los extorsionadores lo han adaptado para detonar explosivos desde lejos.

La policía ha detectado que, debido a que los delincuentes morían o resultaban heridos en el intento cuando ponían un explosivo, hoy las organizaciones han decidido cuidar la vida de sus secuaces, optando por esta modalidad a control remoto.

Al respecto, el comandante PNP Juan Chennett, jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos, advirtió que estos equipos están regulados por norma, son fiscalizados por SUCAMEC y requieren una resolución de autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para su compra.

Sin embargo, se comercializan libremente por páginas web e incluso en Lima. “A esa venta libre, los delincuentes han visto un sistema de activación remota que están aprovechando en todo el país”, dijo.

Ante esta nueva modalidad, los peruanos necesitan aún más de estrategias de inteligencia de la Policía para evitar ser víctimas de la extorsión, delito que va ganando terreno en el Perú.

CASOS

En Trujillo, la policía detuvo a un joven de 17 años que portaba varios equipos electrónicos artesanales adaptados, con el objetivo de colocarlos en distintos negocios.

En otro operativo, una pareja de venezolanos fue capturada vendiendo dinamita, mecha, consola pirotécnica y control remoto.