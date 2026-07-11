El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de PromPerú, presentó la estrategia de turismo urbano “Vive Lima”, una iniciativa que busca posicionar a la capital peruana como uno de los principales destinos urbanos de América Latina .

Durante el lanzamiento, realizado en el Estadio Nacional, el ministro Berthin Gómez destacó que la campaña busca dejar atrás la imagen de Lima como una ciudad de paso para convertirla en un atractivo turístico por derecho propio.

En una primera etapa, la estrategia será promocionada en Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y Brasil, mercados que concentran cerca del 44 % del turismo receptivo que llega al Perú. El Mincetur proyecta incrementar en 6 % la llegada de visitantes de estos países durante el primer año y generar más de 30 millones de dólares adicionales en divisas.

La propuesta integra experiencias vinculadas a la gastronomía, la cultura, la costa, los eventos, las compras y el fútbol, con el objetivo de que los turistas prolonguen su estadía entre tres y cinco días. Asimismo, busca fortalecer la competitividad de Lima frente a otras capitales de la región mediante una oferta turística moderna y diferenciada.

Como parte de la estrategia, PromPerú coordina acciones con operadores turísticos, productoras de conciertos, empresas de ticketing, gremios empresariales y organizaciones deportivas para impulsar una oferta urbana integrada.

Además, se lanzará la plataforma digital “Vive Lima”, que reunirá información sobre experiencias y servicios turísticos para facilitar la planificación de viajes y reforzar el posicionamiento internacional de la capital.