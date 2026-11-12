Un día histórico. Con una enorme sonrisa y paso acelerado, el papa León XIV pisó suelo peruano ayer a las 5:34 p.m.

Robert Francis Prevost regresa a su casa luego de 1382 días, pero esta vez, convertido en el máximo representante de la Iglesia Católica.

Su visita al país forma parte de su gira apostólica en Sudamérica.

Perú es el último punto de su agenda, luego de visitar Uruguay y Argentina. Sin embargo, su llegada al territorio peruano tiene un profundo significado en la vida del pontífice, porque es el lugar donde afianzó su vocación y en el que vivió por 20 años.

Avión de Aerolines Argentinas trajo a papa León desde Buenos Aires (Foto: AP)

LLEGADA

A las 5:00 p.m., se visibilizó el avión que trasladaba al papa León XIV en el cielo desde el Grupo Aéreo N°8 en Base Aérea del Callao, dos minutos después, la nave aterrizó.

Los periodistas que acompañan al papa desde su salida en Roma (Italia), fueron los primeros en descender.

Después de que se confirmara que el espacio era seguro, el pontífice se despidió de la tripulación que lo trasladó y bajó las escaleras sosteniéndose de la baranda, pero lo hizo con premura, como si quisiera pisar pronto el suelo peruano.

Al descender ya lo esperaba la presidenta Keiko Fujimori vestida de negro junto al canciller Carlos Espá.

El papa León XIV tuvo un breve intercambio de palabras con la mandataria.

Una niña y un niño se acercaron con un ramo de flores blancas.

Segundos después, el pontífice caminó por una alfombra roja mientras saludaba sonriente a todos los presentes.

De fondo, un coro de niños cantaba.

Estaban presentes niños del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF).

En su breve recorrido, el papa contuvo la emoción para no llorar, pero se detuvo al ver a niños en silla de ruedas.

Se acercó a cada uno de ellos para bendecirlos.

En medio de la caminata, también bendijo a bebés y niños.

También se detuvo unos segundos para escuchar al coro de niños.

Otro momento que invadió de emoción al papa León XIV fue el saludo a la delegación religiosa, entre ellos, al cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima.

Además, saludó a Miguel Torres (presidente del Congreso), Janet Tello (presidenta del Poder Judicial), entre otros funcionarios.

El papa León XIV impartió su bendición a un niño. FOTO: PRESIDENCIA DEL PERÚ

TRASLADO

De acuerdo con la agenda del papa, se tenía previsto que a las 18:15 p.m. llegue a Palacio de Gobierno para una ceremonia. Sin embargo, su llegada se retrasó porque le dio prioridad a los miles de peruanos que lo esperaban entusiasmados.

Al dejar el Grupo Aéreo N° 8, el líder religioso ingresó en un vehículo negro, pero rodeado del convoy papal y liebres.

Por su protección, se estila no informar a los medios de comunicación en qué vehículo es trasladado.

A pesar de ello, el papa optó por sacar la mano por la ventana derecha de su transporte al pasar la Avenida Faucett.

Desde un poco antes de las 18:00 p.m. el vehículo que trasladaba al líder religioso veía por ambos extremos a miles de personas para recibirlo.

Algunos le gritaban, otros utilizaban banderas de la ciudad del Vaticano, tenían globos blancos y amarillos, carteles, peluches y mucho más.

En el recorrido, el pontífice no dejó de sonreír y saludar a todos los que se acercaron a verlo.

A pesar de que iba a pasar en un vehículo cerrado, miles de peruanos se ubicaron desde horas de la tarde en diferentes avenidas para verlo al menos unos segundos.

Varias personas fueron captadas llorando en el momento en que lograron ver pasar el vehículo.

La presidenta Keiko Fujimori recibió al papa León XIV en el Grupo Aéreo N° 8. (Foto: GEC)

PAPAMÓVIL

Ya en la cuadra 2 de la avenida Brasil, El Santo Padre subió al papamóvil a las 18:33 p.m., un vehículo acondicionado especialmente para que pueda saludar a todos los feligreses peruanos.

Lo hizo en medio de miles de celulares que trataban de guardar un recuerdo de su presencia y gritos de alegría.

A su lado, estaba Edgard Iván Rimaycuna Inga, su secretario personal, originario de Chiclayo.

En el recorrido, las calles se veían cada más abarrotada y con gran presencia policial.

El papa León XIV trataba de mirar a ambos extremos con la intención de saludar a todos.

Las familias levantaron a sus bebés y su santidad envíaba una bendición desde el papamóvil a cada uno de ellos.

Debido a la actividad prevista, se cerraron varias estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima.

Eso no fue impedimento para que las personas ingresaran con la intención de tener una vista privilegiada.

Al pasar por la estación España, el obispo de Roma incluso los saludó.

A diferencia de su presencia en Uruguay y Argentina, el papamóvil se trasladó a menor velocidad.

En todo el trayecto, estuvo acompañado de agentes de seguridad.

El líder religioso se trasladó por la avenida Garcilazo y la avenida Tacna.

Se esperaba que cuando el papamóvil ingrese al jirón Conde de Superunda, la calle esté libre. Sin embargo, los fieles esperaron desde temprano y lograron ver al papa León XIV.

De pronto aparecieron hombres montando a caballo, gesto que fue bien recibido por el pontífice y su secretario.

El grupo se presentaría posteriormente para hacer un baile de caballos de paso.

Los gritos de fieles se escucharon más fuerte cuando el papa llegó a Plaza de Armas.

Miles abarrotaron los alrededores para saludar a su santidad.

A las 18:55 p.m. llegó a Palacio de Gobierno.

La presidenta Fujimori decidió romper el protocolo y lo recibió en la puerta de la Casa de Pizarro para ingresar a su lado (ver página 4).

El papa León XIV permanecerá hoy en la capital para tener un encuentro con los obispos del Perú, una celebración de la Hora Media con los obispos y sacerdotes, un encuentro frente a la Catederal de Lima, además del esperada vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y una cena con los obispos.

Desde el viernes 13 y hasta el domingo 15 tendrá actividades en Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Finalmente, retornará a Lima el lunes 16 para una misa en la Base Aérea Las Palmas, donde se espera a más de un millón de personas.