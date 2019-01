Supuesto extorsionador de George Forsyth: "Acusación fue consecuencia de un momento emotivo del alcalde"

Síguenos en Facebook

Elmo Ramos Acosta, el hombre que fue denunciado por presuntamente extorsionar al alcalde de La Victoria, George Forsyth, fue liberado a las pocas horas de ser detenido por la Policía Nacional.

"La persona ya fue liberada. La verdad que ya estoy indignado como todo peruano. La Policía hace un esfuerzo enorme, captura a una persona y esa persona sale caminando a las 20 horas", confirmó a TV Perú el exfutbolista.

"Los victorianos nos sentíamos optimistas de que al final habían agarrado un delincuente temido en La Victoria y al día siguiente los sueltan", dijo Forsyth, evidentemente mortificado. Agregó que ahora teme que regresen las amenazas contra él y su esposa Vanessa Terkes.

EL PRESUNTO EXTORSIONADOR SE DEFIENDE

Por su parte, Ramos Acosta habló a las cámaras de Reporte Semanal y negó las acusaciones en su contra. "(La denuncia en mi contra) ha sido consecuencia de un momento emotivo del alcalde", señaló.

El sujeto aseguró que trabaja actualmente en una empresa de confecciones. "No tengo ningún despropósito con ese señor. No me conoce, no entiendo por qué ha hecho esas afirmaciones (...) Nunca, jamás (me he encontrado con él). Si bien hay acusaciones contra mi persona, no tienen sustento" recalcó.