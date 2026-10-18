Este domingo 18 de octubre, al mediodía, la estación de Carabayllo registró 30 °C, una marca inusual para esta época del año, según reportó ASISMET con base en los datos técnicos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El valor es un récord por lo temprano, pues se produjo a solo dos meses del inicio del verano y a cuatro meses de febrero, el mes más caluroso en el litoral peruano. El registro anterior de este tipo databa del 29 de octubre de 2023, cuando La Molina alcanzó 29 °C.

Además, informó que en el Callao se reportó 27 °C, en Jesús María 28 °C y La Molina 29 °C.

Este incremento en la temperatura diurna se debería al viento del norte que sopla sobre la costa central. De acuerdo a ASISMET, estos flujos barren las nubes que suelen cubrir Lima en primavera, lo que permite mayor radiación solar.

🎖️HECHO HISTÓRICO EN #LIMA: Hoy al mediodía se registró una temperatura de 𝟯𝟬°C en Carabayllo, todo un #récord de lo más temprano de lo habitual, 2 meses antes del verano y 4 meses antes de febrero.🔥 El récord anterior fue el 29 de oct.2023 en La Molina. #clima #Perú #calor https://t.co/eGEobIzbgA — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 18, 2026

ALERTA Y RECOMENDACIONES

Cabe mencionar que un aviso de Senamhi advierte un incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del país en los departamentos de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes, además de la Provincia Constitucional del Callao. El fenómeno se presentará del martes 20 al jueves 22 de octubre, con temperaturas máximas de hasta 36 °C en la costa norte, 32 °C en la costa centro y 30 °C en la costa sur; mientras que en la sierra se esperan valores de hasta 30 °C.

Frente a ello, INDECI recomendó a la población aplicarse bloqueador o protector solar, usar sombreros de ala ancha, gafas con filtro ultravioleta, beber abundante líquido y no exponerse de forma directa a los rayos del sol.

Asimismo, se instó a mantener una adecuada ventilación en la vivienda y en el centro de labores, y utilizar ropa de colores claros.