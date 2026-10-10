Línea Amarilla irá hasta aeropuerto.

La vía expresa Línea Amarilla se conectará con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con el objetivo de reducir los tiempos de desplazamiento hacia este terminal.

La conexión será posible a través de un viaducto elevado que será construido próximamente sobre la avenida Faucett, anunció el gerente general de Lima Expresa, Raúl Díaz.

El proyecto impulsado por la citada concesionaria contempla una inversión estimada de entre US$150 millones y US$180 millones y estaría concluido en el tercer trimestre de 2028.

La iniciativa privada ya fue aceptada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), señaló Díaz.

“Lo más visible que vas a tener es, siguiendo Línea Amarilla camino al aeropuerto, un viaducto que va a pasar por encima de Faucett”, explicó el ejecutivo en RPP.

Conexiones. El intercambio vial incluirá cinco componentes adicionales, entre conexiones y retornos para facilitar los desplazamientos entre Lima y el Callao.

Además, plantea mejorar la conexión con la avenida Morales Duárez, prolongación de Línea Amarilla, para habilitar ingresos y salidas directas del aeropuerto.

La propuesta busca aliviar la congestión en el tramo final hacia el terminal, donde los conductores deben afrontar cruces semaforizados que ralentizan sus viajes.

Según Díaz, la siguiente fase de ingeniería del proyecto comenzaría en enero de 2027, tras lo cual deberán completarse la revisión de permisos y los procedimientos para la adjudicación formal.

La obra se ejecutaría mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, se informó.