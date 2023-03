Un menor de edad fue baleado en la boca tras resistirse al robo de su celular. Él estaba caminando junto a dos amigos por el parque Los Pepes, en la urbanización Santa Rosa, en Los Olivos, cuando un delincuente los amenazó.

En las imágenes difundidas por América Noticias, se observa a los tres jóvenes caminar tranquilamente por la zona. De pronto, una motolineal con dos pasajeros se estaciona y uno de los sujetos se baja y corre hacia sus víctimas y los amenaza con un arma de fuego.

Sin embargo, uno de ellos se resiste al atraco y es baleado. En ese momento, el hampón huye con los celulares de sus tres víctimas, mientras que el herido es atendido por sus acompañantes mientras se desangra.

Según el citado medio, en un primer momento se pensó que se trataba de un perdigón, pero el padre del menor reveló que sí era una bala. “A mi hijo le disparan a la altura de la boca. La bala ha impactado en la muela, le ha volado una muela. Tiene huesos rotos”.

Menor fue baleado tras robo

La víctima fue llevado por los serenos del distrito al hospital Cayetano Heredia. Mientras que el presunto atacante, también menor de edad, fue intervenido poco después y llevado a la comisaría Sol de Oro.

“Yo no sé qué hacer. Quiero justicia para mi hijo. No es posible que mi hijo esté en el hospital, sentado, sangrando. No sé sabe que va a ser de la vida de mi hijo con la cara desfigurada”, indicó la madre del agraviado.

Los vecinos piden a las autoridades mayor seguridad en la zona porque los robos son constantes.