Madre de joven ciclista atropellado hace más de tres meses pide justicia (VIDEO)

Yulissa Torpoco Castro pide justicia para su hijo Adrián Torpoco Castro (18), quien fue atropellado en la cuadra 14 de la avenida Nicolás Arriola en San Luis en junio pasado y actualmente está postrado en cama.

“No se mueve, no habla nada", precisó la madre a América Noticias. “No tengo plata, no tengo ni un sol. Estoy a la caridad de las personas que vienen a ayudarme, que me dejan pañales y leche” , agregó.

Torpoco Castro sostiene que Daniel Chamorro Meneses fue la persona que conducía el vehículo de placa BOF-998 que atropelló a su hijo. “Si se sabe quien es. Él ha ido a declarar después de tres meses y dice que no ha sido él, sino que fue su primo”, aseveró.

Sin embargo, “la persona que lo acompañó de copiloto (el día del accidente) aseguró que si ha sido él (Daniel Chamorro)”, agregó Torpoco Castro.

Cabe recordar, que el día del accidente una conductora persiguió el vehículo conducido por Daniel Chamorro y grabó el número de placa. Además captó imágenes del momento que descendió de la unidad un joven que estaba sentado en el asiento del copiloto.

De acuerdo a la conductora, Daniel Chamorro, un mayor de la Policía Nacional en situación de retiro, embistió al ciclista tras no respetar la luz roja del semáforo.

Actualmente el proceso de investigación se encuentra a cargo de la Primera Fiscalía de Tránsito de Lima. La madre de Adrián exige justicia para su hijo y pidió ayuda para poder llevarlo a sus terapias, de las cuales depende su mejoría.