Madre denuncia que le cambiaron a su bebé en hospital de Barranca (VIDEO)

Una madre de 17 años denunció que enfermeras del hospital de Barranca le cambiaron a su bebé y espera que le devuelvan a su verdadera hija.

"La llevé a mi casa pensando que era mi bebé. La sigo criando como si fuera mi hija, pero sé que no lo es. A mi bebé la tienen en otra parte", contó la progenitora en canal N.

Según la mujer, el cambio de recién nacidas se dio cuando las llevaron a bañar y a su hija le pusieron una cinta de identificación que no le correspondía. "A la hora que la han llevado a duchar. En ese momento la han cambiado", narró.

La madre, invadida por la incertidumbre, acudió a centro médico particular para realizar una prueba de ADN. El resultado confirmó lo que presentía su instinto materno, no era su hija.

"La prueba de ADN sale que no es mi bebé, es 0 %, no tiene compatibilidad conmigo", expresó la fémina, quien también indicó que la pequeña tenía una mancha en el rostro, la cual no vio cuando salió de su vientre.

La adolescente cría a la bebé, a pesar de que no es su hija y ya realizó la denuncia ante el Ministerio Público. Espera que le devuelvan a su verdadera retoña, a quien resguardó en su vientre durante nueve meses.