Madre de presunto delincuente abatido por policía que hacía taxi denunciará al efectivo

La madre de un presunto delincuente abatido esta madrugada por un efectivo de la Policía Nacional, anunció que denunciará a este por el asesinato de su hijo en el Cercado de Lima.

Esta madrugada, tres sujetos, entre los que se contó a Julio Manuel Méndez Lozada, de 19 años, habrían intentado asaltar al suboficial Yoel Falcón Malpartida, de 27 años, quien su franco se dedicaba a hacer el servicio de taxi por aplicativo.

"Sea lo que sea, no tienen ningún derecho a matarlo. Lo hubiese traído a la comisaría, como ellos hacen. ¿Por qué a la maldad? ¿Por qué están matando?", dijo la madre del fallecido, Carmen Méndez Lozada, en declaraciones a los medios desde la sede de la Depincri.

El suboficial Falcón manifestó haber actuado en defensa propia. El saldo fue la muerte de Méndez Lozada, quien fue llevado por el propio efectivo hasta el hospital 2 de Mayo, en donde murió.

"Yo le voy a poner la denuncia, porque él no tiene ningún derecho a quitarle la vida a nadie. Todos somos seres humanos y él no tiene ningún derecho a quitarle la vida a mi hijo. ¿Quién me entrega a mi hijo? ¿Quién me devuelve a mi hijo? Mi hijo tiene 19 años nomás", advirtió la mujer.