Madres solteras denuncian discriminación en colegio por el Día del Padre: "Trabajo más que un hombre" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Madres de familia denunciaron discriminación en el colegio Marco Antonio Schenone Oliva, ubicado en el distrito de Magdalena, porque no les comunicaron que no ingresarán a la celebración por el Día del Padre.

En el frontis del centro educativo colocaron un comunicado prohibiendo que en las mujeres ingresar por la mencionada celebración y que solo puede ir un hombre a reemplazar la figura paterna de sus hijos.

"El día 14 de junio se realiza la celebración del Día del Padre. Solo ingresarán padres de familia o alguna persona que lo reemplace (sexo masculino). Nota: No ingresarán madres de familia", se lee en el papel pegado en la fachada del colegio.

Una de las denunciantes, identificada como Andrea, aseguró que es madre y padre para sus hijas y que trabaja más que cualquier hombre. Contó que se dedica a atender a sus retoñas y cubre los gastos económicos del hogar tras trabajar 12 horas diarias.

"La directora me dijo que si las niñas no tenían papá, simplemente que no ingresaran al colegio, que no las trajera, pero si yo soy su padre, trabajo igual que un hombre, hasta más. Me levanto a las 05:00 a.m., hago el almuerzo, atiendo a mis hijas, las traigo al colegio, aún así voy a trabajar 12 horas, regreso, limpio cocino y hago el doble rol: padre y madre. Estoy en todo mi derecho de participar en la actuación de mi niña", expresó la progenitora a ATV Matinal.

Otro caso es el de una madre quien aseguró que su esposo trabaja en provincia y que está con sus hijos, reemplazando la figura paterna. Asimismo, hizo un llamado al Ministerio de Educación.

"Mi esposo vive en provincia y me parece indignante, muy discriminatoria, por parte de la dirección. Yo soy padre y madre, entonces yo puedo ingresar, pero dicen sexo masculino. ¿Estamos discriminadas? Hago un llamado al Ministerio de Educación", contó la mujer.

Minutos después el mencionada programa mostró que el cartel había sido retirado y cuando quisieron conversar con la directora, no dejaban ingresar a la reportera.