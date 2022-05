Madre coraje. En Manchay, distrito de Pachacamac, Medalith Podestá Santos es una madre de familia que pide ayuda para recuperar su auto que fue robado hace días atrás y que fue encontrado por la Policía, pero no se lo pueden entregar. Ella contó que el vehículo que adquirió con años de ahorro le permitía llevar a sus terapias a su hijo Franchesco, un adolescente de 16 años que padece de parálisis cerebral y displasia.

Su hijo Franchesco es un adolescente que padece ambos males degenerativos que no le permiten desde los dos años movilizarse y desarrollar su vida con normalidad. Inclusive, los padecimientos del menor de edad empeoraron cuando un delincuente hace once años le disparó en el estómago agravando más su salud .

“Voy a seguir luchando con él donde sea. Nunca lo voy a dejar porque por algo yo sé que Dios me dio ese hijo”, señaló Medalith Podestá Santos al noticiero América Noticias.

La madre de familia relató que hace unos días la tragedia irrumpió nuevamente a su familia. Uno ladrones se robaron un auto que compró con los ahorros que tenía y que servía como vehículo para trasladar a Franchesco al hospital.

“Cada vez que iba creciendo lo llevaba con su silla de ruedas. Los carros y taxis no me recibían y ahora tampoco que ya no tengo el carrito que con tanto esfuerzo hemos comprado para poder trasladarlo a las terapias”, dijo.

A pesar de las dificultades y las carencias, todo este tiempo y a la fecha, la progenitora trata de cumplir con una rutina diaria que es llevar a Franchesco a sus terapias que por la pandemia se vio suspendida y afectó el progreso de su tratamiento médico. Sin embargo, ahora carga a su hijos en sus brazos debido a que ya no cuenta con el vehículo.

“Tiene que ir a sus terapias y cuando se pone mal tengo que llevarlo. No puedo dejar que se enferme de los bronquios. No hay accesibilidad acá, entonces tengo que bajar caminando con él y ver la manera cómo salir de acá. Acá en Manchay no hay cerca hospitales”, agregó.

Medalith Podestá es madre soltera y tiene otros dos hijos pequeños. Ella espera apoyo para trasladar a su hijo de 16 años a sus terapias y brindarle una mejor calidad de vida.

Recuperan el auto, pero no pueden entregárselo

El matinal informó que el vehículo de Medalith fue recuperado por agentes de la Diprove. Indicó que los delincuentes cambiaron el número de serie del auto y está inscrito con el nombre de otra persona por lo que hasta el momento no puede ser entregado a la madre del adolescente.

El coronel PNP José Zavala, jefe de la Diprove, informó que han enviado un informe de este caso al Ministerio Público indicando que la madre de familia es la propietaria del auto. Dijo esperar que la Fiscalía agilice el trámite.

“Se logró la recuperación del vehículo pero se ha colocado la identidad de otro vehículo y ha sido registrado o sea ya existe un propietario registral que valiéndose de argucias y documentación presentada por un notario han logrado inscribirlo de forma legal en registros públicos. Eso nos impide entregarle el vehículo y estamos coordinando con el Ministerio Público para darle una solución a este caso”, añadió.

Ante esta situación, la madre de familia también contó que Franchesco no cuenta con una cama clínica ya que en un mismo lugar duerme ella con sus tres hijos.

“Sí necesita una cama clínica, sus leches en fórmula, sus pañales y yo hago todo lo posible para poder comprarlos porque es para el bienestar de él. Lo único que quiero es que no empeore y tenga calidad de vida y siga con sus terapias”, mencionó.

Si quieres apoyar con Medalith y a su hijo Franchesco puedes comunicarte al teléfono: 935-642001.

